Рим, 24 сентября, 2020, 22:37 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса и вызванный ограничениями экономический кризис могут «умножить» уровень неравенства в Италии, с таким заявлением выступили в четверг, 24 сентября, в национальной конференции католических епископов.

IgorSaveliev Италия

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Чтобы ответить на этот вызов, нужна принципиально иная работа «бюрократии», которая не должна ставить палки в колеса достойным предпринимателям, кроме того, потребуется более решительная борьба с мафией, отметили епископы.

По данным на24сентября, в Италии умерли35 781человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на23(днем ранее — на20). Выздоровели221 762человека, за сутки этот показатель увеличился на1097(днем ранее — на 995). Число подтвержденных носителей выросло на1786(днем ранее — на 1640). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет304 323.

В настоящее время заражены46 780человек — на666больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже почти два месяца, за это время увеличилось почти в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.