Милан, Италия, 24 сентября, 2020, 22:29 — ИА Регнум. Лидер итальянского «Милана» Златан Ибрагимович в четверг, 24 сентября, сдал тест на коронавирус с положительным результатом.

Tasnim News Agency Златан Ибрагимович

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Все игроки клуба сдавали тесты после подтверждения заражения у еще одного футболиста — Дуарте.

Ибрагимович будет находиться на самоизоляции, участия в ближайших играх клуба он не примет.