Кабул, 24 сентября, 2020, 22:24 — ИА Регнум. На севере Афганистана потерпел крушение военный вертолёт, сообщает 24 сентября TOLOnews со ссылкой на министерство обороны страны.

U.S. Department of Defense Вертолёты ВВС Афганистана

Катастрофа произошла на территории афганской провинции Баглан. Афганские военные сообщили о гибели по меньшей мере двух человек.

Военное ведомство утверждает, что причиной крушения стали технические неполадки.

При этом указано, что расследование еще не завершено.