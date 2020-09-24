В Афганистане разбился военный вертолёт
Кабул, 24 сентября, 2020, 22:24 — ИА Регнум. На севере Афганистана потерпел крушение военный вертолёт, сообщает 24 сентября TOLOnews со ссылкой на министерство обороны страны.
U.S. Department of Defense
Вертолёты ВВС Афганистана
Катастрофа произошла на территории афганской провинции Баглан. Афганские военные сообщили о гибели по меньшей мере двух человек.
Военное ведомство утверждает, что причиной крушения стали технические неполадки.
При этом указано, что расследование еще не завершено.