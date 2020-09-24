Скопье, 24 сентября, 2020, 20:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев планирует встретиться с болгарским коллегой Бойко Борисовым, чтобы в том числе обсудить спорные вопросы македонской и болгарской истории. Об этом он заявил 23 сентября.

Гоце Делчев

«Я планирую до 10 ноября, после того, как будет утверждена моя кандидатура на должность премьер-министра, поехать в Болгарию и встретиться с Борисовым, так как есть вопросы, которые мы должны обсудить. В том числе историческая личность Гоце Делчева», — процитировал слова Заева портал «Плусинфо».

По словам премьер-министра Северной Македонии, Делчев был македонским революционером, но болгары считают его своим.

Напомним, что 11 ноября в Софии должен пройти саммит в рамках Берлинского процесса. Хозяевами саммита выступят Болгария и Северная Македония.

Между Софией и Скопье 1 августа 2017 года было подписано Соглашение о сотрудничестве и дружбе, которое должно было расставить все точки над «и» в многолетних исторических спорах между двумя странами. Ради этого была создана совместная экспертная комиссия, которая приостановила свою деятельность из-за разногласий между македонскими и болгарскими историками вокруг этнической принадлежности учредителя ВМРО и революционера Гоце Делчева. Поэтому Болгария потребовала от ЕС сделать решение исторических споров с Северной Македонией условием для приема этой страны в Евросоюз.