В Петербурге не устоял температурный рекорд 1925 года
Санкт-Петербург, 24 сентября, 2020, 19:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге днем 24 сентября 2020 года установлен новый рекорд самой высокой температуры воздуха для этого дня за всю историю наблюдений. Предыдущее погодное достижение продержалось 95 лет.
Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России – все новости»
Как сообщает Gismeteo, в 15:00 мск столбик термометра добрался до отметки +23,2. Это выше максимума для этого дня, который составлял +22,9 градуса и был зафиксирован в Ленинграде в 1925 году.
Это уже второй подряд температурный рекорд петербургского бабьего лета 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября был побит рекорд 1989 года.
«Бабье лето продолжится в Санкт-Петербурге до конца сентября», — отмечают синоптики.