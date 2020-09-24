Санкт-Петербург, 24 сентября, 2020, 19:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге днем 24 сентября 2020 года установлен новый рекорд самой высокой температуры воздуха для этого дня за всю историю наблюдений. Предыдущее погодное достижение продержалось 95 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

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Как сообщает Gismeteo, в 15:00 мск столбик термометра добрался до отметки +23,2. Это выше максимума для этого дня, который составлял +22,9 градуса и был зафиксирован в Ленинграде в 1925 году.

Это уже второй подряд температурный рекорд петербургского бабьего лета 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября был побит рекорд 1989 года.

«Бабье лето продолжится в Санкт-Петербурге до конца сентября», — отмечают синоптики.