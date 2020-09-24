Москва, 24 сентября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний города, сообщает 24 сентября оперативный штаб столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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Глава столицы попросил бизнес вернуть часть сотрудников на удалённую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве резко выросло число госпитализаций с COVID-19. Суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом впервые за три месяца превысило 1000.