Москва, 24 сентября, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей крупных компаний по возможности вернуть удалённый режим работы для сотрудников на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается 24 сентября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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"Оперативный штаб подтверждает информацию о том, что Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удалённую работу», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня оперативный штабе обратился к жителям Москвы с призывом соблюдать масочный режим и по возможности сократить контакты из-за роста числа новых случаев заболевания. За последние сутки в столице впервые с июня было зафиксировано более тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

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