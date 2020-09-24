Воронеж, 24 сентября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. 20 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Воронежской области за неделю с 17 по 24 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства по результатам заседания регионального оперативного штаба.

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Всего в регионе, по информации оперативного штаба, положительные результаты тестов на коронавирус с начала пандемии по данным на 24 сентября получили 18 467 пациентов (17 037 — по данным федерального оперативного штаба). Выздоровели 15 554 пациента, у которых вирус был подтверждён тестами, а также 2394 пациента с заражением, подтверждённым КТ.

Скончались по данным на 24 сентября 187 пациентов с положительными тестами на коронавирус, федеральный оперштаб сообщал о 169 смертях.