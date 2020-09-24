Рим, 24 сентября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла отреагировал на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о «свободолюбивых» британцах, 24 сентября сообщает агентство Reuters.

Presidenza della Repubblica Президент Италии Серджо Маттарелла

«Мы, итальянцы, тоже любим свободу. Просто ещё мы стараемся быть серьёзными» , — заявил Маттарелла.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Джонсон заявил в парламенте, что число случаев и смертей от COVID-19 в Британии больше, чем в других странах Евросоюза, потому что Соединенное Королевство — «свободолюбивая страна».

«Очень сложно требовать от британского населения подчинения единому руководству» , — признался Джонсон.

Подтвержденное число жертв COVID-19 в Великобритании является самым большим среди стран ЕС и составляет 41 862. В Италии с начала эпидемии зарегистрировано 35 758 смертей от заболевания.

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