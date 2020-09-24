Москва, 24 сентября, 2020, 17:40 — ИА Регнум. Программа президента Белоруссии Александра Лукашенко неприемлема ни для прозападных оппозиционеров, ни для тех, кто ориентирован на укрепление отношений России и Белоруссии. Об этом 24 сентября на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов.

Цитата из видео. president.gov.by Выступление Александра Лукашенко на церемонии инаугурации Президента Белоруссии

«Неприятное ощущение возникает, если послушать внимательно инаугурационную речь Александра Лукашенко. «Нация», «независимость» и «суверенитет» — вот что он говорит, что хвалит и что намеревается обеспечивать (в своем понимании). Такая программа неприемлема ни для прозападных оппозиционеров, ни для тех, кто искренне ориентируется на воссоединение нашего народа и страны», — написал Колташов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Белоруссии заявил, что Белоруссия никогда не стремилась к конфронтации и всегда выступала за диалог с международными партнерами.