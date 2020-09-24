Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит открылись в минусе 24 сентября из-за недельного роста заявок на пособие по безработице в США.

Benoît Prieur Уолл-стрит

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На старте торгов индекс Dow Jones снизился на 47,04 пункта (0,18%), до 26 716,09 пункта, индекс S&P 500 снизился на 10,78 пункта (0,33%), до 3226,14 пункта, индекс Nasdaq снизился на 81,97 пункта (0,77%), до 10 551,02 пункта.

На фондовый рынок США также негативно действует тупиковая ситуация на переговорах между Белым домом и Конгрессом о новом пакете помощи американской экономике и продолжающаяся эпидемия COVID-19.

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