Москва, 24 сентября, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса обратился к жителям Москвы с призывом соблюдать масочный режим и по возможности сократить контакты из-за роста числа новых случаев заболевания.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Развитие ситуации с вирусом зависит от каждого. В этих условиях важно ношение масок, особенно в общественных местах и транспорте. Сократите количество контактов и бережно относитесь к людям старшего возраста», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

В то же время отмечается, что Москва располагает всеми необходимыми мощностями на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.

«Москва смогла накопить опыт борьбы с коронавирусом. В столице создан значительный резерв коечного фонда, который готовы развернуть в любую минуту. Все клиники обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарствами», — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что в столице также создана уникальная система ПЦР-исследований, которая позволяет проводить около 70 тысяч анализов в сутки, что даёт возможность оперативно диагностировать заболевание, обеспечивать необходимое лечение и прерывать распространение вируса.

Напомним, согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве впервые за три месяца было зафиксировано более тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В целом по России суточный прирост новых случаев уже несколько дней превышает шесть тысяч человек.