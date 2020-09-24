Минск, 24 сентября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Около 280 административных дел об участии в протестах несовершеннолетних граждан Белоруссии находятся на рассмотрении, сообщает 24 сентября БелТА.

ИА REGNUM Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей

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Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко во время заседания белорусской Национальной комиссии по правам ребенка.

Петришенко «На рассмотрении порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах».

По словам чиновника, примерно два десятка родителей тех участников протестов, что стали фигурантами административных дел, специально вовлекали своих детей в несанкционированные акции. Речь идёт о 25 несовершеннолетних.

Петришенко подчеркнул, что «ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдёт от предусмотренной законодательством ответственности».

К настоящему моменту, по словам представителя власти, 26 родителей, участвовавших в несанкционированных акциях с детьми, уже привлекли к административной ответственности.

Чиновник пояснил, что целью этой работы является донесение до родителей мысли, что нужно беречь детей и не вовлекать их «в различного рода сомнительные мероприятия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Белоруссии приобрели агрессивный характер после выборов президента, на которых 9 августа 2020 г. победил Александр Лукашенко.

Протесты поставили под угрозу стабильность в стране. По мнению ряда экспертов, они подогревались из-за границы, в большей степени — из Восточной Европы. Новая протестная волна возникла после инаугурации Лукашенко, состоявшейся 23 сентября.