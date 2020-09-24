Москва, 24 сентября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. В Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщили 24 сентября в оперативном штабе столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Медики в защитных костюмах

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"За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%», — говорится в информации.

В штабе рассказали, что следят за заболеваемостью инфекцией во всём мире. И сейчас во многих регионах наблюдается рост заболеваемости.