Минск, 24 сентября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Два российских сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 совершили облет северо-западной, западной и юго-западной границ Белоруссии, сообщает 24 сентября Минобороны РФ.

Alex Beltyukov Дальний бомбардировщик Ту-160

Бомбардировщики дальней авиации взлетели с аэродрома Энгельс в Саратовской области.

«Двадцать четвертого сентября 2020 года два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 дальней авиации с аэродрома Энгельс (Саратовская область, Россия) совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границы Республики Беларусь», — указано в сообщении российских военных.

Истребительное прикрытие этого полета выполнялось самолётами истребительной авиацией ВВС Белоруссии. Полеты стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 были осуществлены в рамках совместных белорусско-российских военных учений «Славянское братство — 2020».