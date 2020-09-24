Варшава, 24 сентября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Минздрав Польши сообщил новые данные о приросте заражений коронавирусом за сутки в республике. Цифры оказались рекордными за всё время с начала пандемии — 1136 новых случаев. Об этом передает Onet.pl.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Предыдущий рекорд был зафиксирован 19 сентября — 1002 новых случая. С начала пандемии в Польше количество людей, инфицированных коронавирусом, увеличилось до более 82 тысяч. Число выздоровевших составило 66 158 человек — этот показатель вырос на 507 человек за сутки.

С начала пандемии в стране около 2 тысяч человек умерли. За прошедшие сутки трагический показатель составил 25 человек (за предыдущие сутки было зафиксировано 28 смертей).

«У всех были сопутствующие заболевания», — сообщили в минздраве. Пациенты были в возрасте от 43 до 92 лет, 15 мужчин и 10 женщин.