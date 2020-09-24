Варшава, 24 сентября, 2020, 16:09 — ИА Регнум. В ходе хакерской атаки были «захвачены» Twitter-аккаунт Томаша Сакевича (главный редактор издания Gazeta Polska), сайт электронного СМИ Poland Daily, а также портал Союза поляков Белоруссии. Об этом передаёт Polskie Radio 24.

Christoph Scholz Хакер

Пока страницы были взломаны, на них стала появляться информация, не соответствующая реальности. Она касалась заявлений литовских дипломатов. Так, на портале Союза поляков Белоруссии, а также на сайте издания Poland Daily утверждалось, якобы глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призывал ввести в Белоруссию миротворческие силы.

В фейковом сообщении было указано: «На встрече за закрытыми дверями министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвали ЕС создать европейские миротворческие силы при поддержке Соединенных Штатов и направить их в Белоруссию для предотвращения угроз миру и безопасности в этой стране, а также для предотвращения входа российских войск в Белоруссию».

Министерство иностранных дел Литвы уже опровергло эту новость и сообщило, что соответствующие службы начали расследование кибератаки.