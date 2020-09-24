Москва, 24 сентября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. В России медианная зарплата составляет в среднем 70% от средней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. ПлехановаФарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала планы Минтруда РФ, который предложил установить МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты, а прожиточный минимум определять как часть среднедушевого дохода.

ИА REGNUM Бедность

«Надо помнить, что медианная зарплата составляет в среднем 70% от средней, — отметила экономист. — Кроме того, в нефтедобывающих регионах, регионах с развитой инфраструктурой и хорошей финансовой пополняемостью данный показатель может быть существенно выше. Следовало ли пересматривать прожиточный минимум? И да, и нет. Существующая структура прожиточного минимума уже не выдерживает критики, так как длительность использования непродовольственных товаров превышает все разумные пределы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мирзабалаева объяснила, с какими сложностями в РФ может быть сопряжено изменение методики определения прожиточного минимума.