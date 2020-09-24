Москва, 24 сентября, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Граждан, которые переболев приобрели иммунитет к COVID-19, не будут прививать от коронавируса. Об этом 24 сентября заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время онлайн-брифинга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Minzdrav.gov.ru Первая в мире вакцина от COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы — все новости»

"Если иммунитет сформирован и человек переболел — в этом сезоне вакцинацию проходить не нужно», — сказал Мурашко.

Также глава Минздрава РФ отметил, что на данный момент вакцина от COVID-19 поступила во все субъекты РФ.

«Поставки проведены по всем регионам. Последний регион, куда была поставлена тестовая вакцина — это Чукотка», — сказал Мурашко.