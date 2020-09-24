Тбилиси, 24 сентября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Территориальные споры между Грузией и Азербайджаном пытаются использовать для того, чтобы поссорить эти страны. Об этом, как передает Report, 24 сентября сказал на пресс-конференции в Тбилиси министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Mfa.gov.az Грузино-азербайджанские переговоры в Тбилиси

«Ситуацией пытаются воспользовались те, кто хочет оказать негативное влияние на отношения между Азербайджаном и Грузией, то есть третьи страны, поэтому я советую гражданскому обществу обеих стран быть осторожнее», — сказал Байрамов.

Он также выразил надежду, что двусторонняя комиссия по делимитации грузино-азербайджанской границы в скором времени урегулирует территориальные споры.

Стоит отметить, что глава МИД Грузии Давид Залкалиани ранее на этой конференции заявил, что грузинская сторона обнаружила и передала Азербайджану материалы. Они, по мнению грузинского министра, могут стать основанием для пересмотра договоренностей о границах, достигнутых ранее.

Напомним, около 200 км грузино-азербайджанской границы не согласованы. Чаще всего споры между сторонами идут по поводу комплекса православных монастырей VI века Давид-Гареджа.