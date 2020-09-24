Москва, 24 сентября, 2020, 15:43 — ИА Регнум. В РФ создан специальный ресурс, в котором будет накапливаться вся информация о лицах, которые, переболев COVID-19, приобрели иммунитет к этому заболеванию. Об этом 24 сентября заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время онлайн-брифинга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом, болеющим COVID-19

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Также в эту же базу данных будут вносить сведения о гражданах, которые были вакцинированы от коронавируса.

«В рамках постановления правительства существует специальный информационный сервис о переболевших пациентах, и в него будут вносить данные о вакцинированных пациентах. Система уже существует. Это позволит нам создать ресурс данных о всех пациентах, которые уже имеют иммунитет и защищены. Это впервые такой опыт в стране, впервые опыт такой в мире, когда мы формируем данные о пациентах, переболевших и вакцинированных», — сказал Мурашко.