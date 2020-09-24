Минск, 24 сентября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Российская общественность возмущена скандальными заявлениями вице-мэра Ялты, гражданина Белоруссии Михаила Загорцева, который в своем видеообращении заявил о том, что в жестоком силовом подавлении белорусских протестных выступлений могли участвовать российские силовики. Российский чиновник заверил: в случае прихода русских в Белоруссию «встанет каждый белорус» и наступит «1941−1945 год».

Yalta.rk.gov.ru Иван Имгрунт

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Русофобия вице-мэра Ялты с белорусским паспортом возмутила жителей города, Крыма и общественность других российских регионов. Социальные сети наполнились негодованием и язвительными комментариями, дискредитирующими органы власти и госуправления Российской Федерации.

Против инсинуаций Загорцева публично выступили представители российской общественности, в том числе журналисты и правозащитники. Осудили русофобские выпады вице-мэра Ялты и представители белорусской диаспоры.

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Российские депутаты, чиновники и правоохранители получили обращения с просьбами проверить заявления вице-мэра Ялты гражданина Белоруссии Михаила Загорцева на предмет соответствия российскому законодательству. В частности, обращено внимание на статьи 280 и 282 УК РФ, предусматривающие ответственность за экстремизм.

Ялтинский градоначальник Иван Имгрунт прокомментировал заявления своего зама, недовольного политикой Александра Лукашенко и якобы исходящей от России угрозой для Белоруссии. По мнению мэра Ялты, в заявлении Загорцева присутствуют родственные чувства и эмоциональные порывы белорусского патриота.

Загорцев избегает контактов с журналистами. Правоохранительные органы Российской Федерации не обозначили свою позицию по этому поводу.

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