Париж, 24 сентября, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Мэр Парижа Анн Идальго выразила несогласие с введением новых мер по борьбе с распространением SARS-CoV-2 во французской столице, сообщает агентство Reuters.

(сс) Patrice CALATAYU Женщина в маске. Франция

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Ранее в Париже и в других городах, таких как Лилль, Тулуза, Сент-Этьен, Гренобль, Руан, Монпелье и Рен, был введен режим «повышенной угрозы», что предполагает закрытие баров и ресторанов после 22:00 и запрет на публичные встречи групп более десяти человек.

Как заявила Идальго, министр здравоохранения Оливье Веран не предупредил ее об ужесточении «антикоронавирусных» мер. «Я не согласна с этими мерами, — продолжила мэр. — Большинство наших кафе и ресторанов сделали очень многое для сохранения безопасного общественного пространства, и я хотела бы оказать им любую возможную поддержку в условиях ограничительных мер, которые были приняты без какого-либо диалога с нами».

Напомним, ранее мэр французского города Марсель Мишель Рубирола осудила жесткие карантинные меры, введенные министром здравоохранения страны Оливье Вераном для борьбы с распространением SARS-CoV-2, и назвала их «коллективным наказанием».