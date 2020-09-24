Москва, 24 сентября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. В России в ближайшие десять лет планируется построить свыше 1 млрд квадратных метров жилья. Об этом сегодня, 24 сентября, в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилого дома

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Вице-премьер заявил от отсутствии намерения отказываться «от показателя национальной цели в виде строительства 120 млн кв. м жилья в год».

«В программе, которую мы на основании указа президента готовим, до 2030 года в стране включительно планируется построить более одного млрд кв. м жилья», — сказал Хуснуллин.

По его словам, до 2030 года каждый пятый квадратный метр в России фактически будет приходиться на жильё в новостройке.

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«Это сверхамбициозная задача, мы планируем выйти на планку в среднем по стране 0,82 метра на человека», — подчеркнул Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что в России застройщики сдвигают на более поздний срок завершение проектов по возведению жилья. Так, сроки ввода жилья на два-три месяца позднее были перенесены более чем в 75 регионах России. при этом, по его словам, объём ввода жилья в РФ с начала 2020 года сократился в годовой динамике на 7,6% и составил 33,6 млн кв. м.