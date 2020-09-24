Казань, 24 сентября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 24 сентября, пообщался с избранными главами регионов в режиме видеоконференции и поздравил их c победой на выборах. Глава Татарии Рустам Минниханов взял слово первым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов

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Вновь избранный руководитель региона поблагодарил президента страны за доверие, поддержку всех проектов и инициатив республики в непростое время пандемии коронавируса. Минниханов заверил главу государства, что республика и дальше будет активно реализовывать все проекты своевременно. «Заверяю, что все вопросы, связанные и с коронавирусом, и с другими вызовами — мы с ними справимся, — подчеркнул глава РТ. — Мы — члены вашей команды и все сделаем для развития наших территорий и развития нашей страны», — добавил Минниханов.

Путин отметил, что Минниханов очень опытный и очень эффективный человек с профессиональной командой. «Рассчитываю, что так же, как было в предыдущие годы, вы будете работать с полной отдачей. Я знаю, как заинтересованно вы решаете задачи, которые стоят перед республикой, и с каким эффектом хорошим», — резюмировал Путин.

ИА REGNUM напоминает, центральная избирательная комиссия Татарии подтвердила победу на выборах главы республики Рустама Минниханова. За него свой голос отдали более 1,9 млн избирателей, или 83,27% избирателей.

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