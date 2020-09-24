Киев, 24 сентября, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Украинская сторона отменила проведение Форума регионов Белоруссии и Украины, запланированного на октябрь 2020 года. Об этом заявил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол в интервью изданию «Украина Бизнес Ревю».

President.gov.ua Владимир Зеленский и Александр Лукашекно

«В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит [президента Украины] Владимира Зеленского в Белоруссию», — напомнил он.

Дипломат рассказал, что в сентябре 2020 года украинская сторона попросила перенести форум на следующий год.

«Раз руководство Украины поставило отношения «на паузу», значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — добавил Сокол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд депутатов Верховной рады призвали отказаться от Минска как от площадки переговоров по Донбассу.

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