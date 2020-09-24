Киев, , 10:20 — REGNUM Украина должна отказаться от Минска, как от площадки переговоров Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. С таким призывом выступил депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Об этом он написал 24 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

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Парламентарий опубликовал заявление от имени депутатского объединения «За демократическую Белоруссию», котором сказано, что инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла с нарушениями законодательства государства.

Участники объединения призвали власти Украины не признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, а также ввести санкции против представителей белорусских властей.

«Призываем украинскую власть… отказаться от Минска, как от площадки для дальнейшего проведения переговоров Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины», — сказано в заявлении.

Депутаты также обратились к украинским СМИ с просьбой прямо называть Лукашенко «диктатором».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с точки зрения Украины, тайная инаугурация Лукашенко не делает его легитимным президентом Белоруссии.

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