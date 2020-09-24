Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. В год 75-летия Победы в Ростовской области ввели долговременный уход за ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 24 сентября сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Медали ветерана

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«Даже несмотря на ограничения, нам удалось найти возможность каждого ветерана Великой Отечественной войны поддержать в этот год. Особое внимание уделили памяти и славе. Год который обозначен вами, заставил нас подумать о новой форме поддержке. Мы договорились, что мы вводим на территории региона поддержку ветеранов не по заявительному принципу, а долговременный уход, который должен быть обеспечен в каждом муниципалитете. То есть постоянное внимание на территории.

И, конечно, отдельно ветераны отреагировали, что нам удалось завершить строительство большого народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты», — отметил глава региона.

Ежедневно в музей приезжают не менее 1 тыс. человек не только из Ростовской области, но и из других российских регионов.