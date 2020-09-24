Москва, 24 сентября, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве из-за нарушений санитарных требований в виде отсутствия масок и перчаток у продавцов и посетителей. Об этом сообщает телеграм-канал «Оперштаб Москвы».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинская маска

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"Магазины сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве за нарушение масочного режима», — говорится в сообщении.

В комментарии глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отметил, что сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли «регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей».