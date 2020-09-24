Москва, 24 сентября, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Руководство Российского института театрального искусства (ГИТИС) планирует вернуться к онлайн-формату обучения в вузе из-за роста уровня заболеваемости среди своих студентов. Об этом заявил ректор вуза Григорий Заславский.

A.Savin, WikiCommons Российский институт театрального искусства (ГИТИС)

«Мы оперативно реагируем на очевидные в перспективе опасности. Уже сегодня я написал своим коллегам, чтобы они постепенно переходили в онлайн. У нас многие дети переболели обычными ОРВИ, пусть и без воспаления легких, самоизоляция значительно снизила иммунитет. Они, как только вышли, тут же начали заболевать. Сейчас мы начинаем думать о возвращении в онлайн», — сказал Заславский в ходе экспертной дискуссии в ТАСС.

По его словам, практические дисциплины, которые не состоялись из-за дистанционного режима весной 2020 года, прошли с 21 июля по 5−6 сентября: «С 7 сентября, и предполагая все возможные трудности и опасности, с утра до вечера или с 13 до 22 у нас были только практические занятия».

Он отметил, что в сентябре у студентов ГИТИСа не было занятий по истории и по философии.