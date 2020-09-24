Казань, 24 сентября, 2020, 15:42 — ИА Регнум. На территории Татарии в ближайшие сутки прогнозируется ухудшение погодных условий. Ночью и днем 25 сентября местами ожидаются туман и заморозки до — 2 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Цитата из м/ф «Ежик в тумане». Реж. Юрий Норштейн. 1975. СССР Ежик

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В течение дня, 25 сентября, осадков не ожидается. Ветер умеренный юго-восточный. Минимальная температура воздуха до +8 градусов, на востоке республике 0…+5, местами заморозки до — 2 градусов. Днем воздух прогреется до +21 градуса.

Заморозки также возможны и в субботу, 26 сентября. В ночные часы столбик термометра местами опустится до — 1 градуса, при этом днем — до +22 тепла.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии спасатели распространили предупреждение об ухудшении погодных условий, в том числе на почве прогнозируются сильные заморозки. С 23 на 24 сентября в Чувашии ожидали опасные погодные явления: местами — заморозки, в том числе на почве прогнозировали до — 10 градусов мороза. Утром возможен туман, из-за которого видимость на дорогах ограничится до 500 метров.

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