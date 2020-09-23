Чебоксары, , 16:22 — REGNUM В Чувашии спасатели распространили предупреждение об ухудшении погодных условий, в том числе на почве прогнозируются сильные заморозки. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике со ссылкой на Чувашгидромет.

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По данным ведомства, с 23 на 24 сентября в Чувашии ожидаются опасные погодные явления: местами — заморозки, в том числе на почве прогнозируется до — 10 градусов мороза. Утром возможен туман, из-за которого видимость на дорогах может ограничиться до 500 метров.

Спасатели напоминают, что непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта и росту дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии прогнозируют наступление позднего бабьего лета. Ранее в ряде муниципалитетов, в том числе в Чебоксарах, начался отопительный сезон: тепло стали подавать на социально-культурные объекты.

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