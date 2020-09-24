Москва, 24 сентября, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в Севастополе постепенно будет улучшаться в силу принимаемых санитарных мер. Об этом в ходе встречи с избранными губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Естественно, что в таком курортном городе, как Севастополь, после сезона немножко подрос уровень выявленных случаев коронавируса. Уверен, что в силу принимаемых мер ситуация будет улучшаться. Но нужно предпринять необходимые шаги и меры. В целом, вы знаете, сколько проблем нерешённых предстоит решать, которые копились годами. Программы развития у вас есть, они свёрстаны, некоторые вещи мы сегодня ещё пообсуждаем», — сказал Путин, обращаясь к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.

По его словам, власти «в состоянии решить все вопросы»: «Нужно в контакте с людьми выявлять наиболее острые проблемы и сосредотачивать на них своё внимание, подтаскивать и финансовые, и административные ресурсы. Но не нужно забывать о стратегических целях развития. Люди ждут значимого, осязаемого результата от работы вашей команды. Не сомневайтесь, поддержка федерального центра будет обеспечена».