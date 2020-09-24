Москва, 24 сентября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Губернаторы РФ должны относиться внимательно ко всему происходящему в сферах, связанных с соблюдением санитарных рекомендаций и требований. Об этом в ходе встречи с избранными российскими губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Вы человек очень опытный, очень эффективный. Вызовы перед нами серьёзные. Рассчитываю, что вы будете работать с полной отдачей. Я знаю, как вы заинтересованно решаете задачи и с каким эффектом. Хочу попросить всех руководителей регионов РФ самым внимательным образом относиться к тому, что происходит в некоторых сферах. Посмотрите на другие страны — закрывают производства, вводят ограничения. У нас ситуация получше, но только потому, что принимаются меры. Стоит расслабиться — и ситуация поменяется. Не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам, которые вводились весной 2020 года», — сказал Путин, обращаясь к главе Татарии Рустаму Минниханову.

По его словам, необходимо «соблюдать текущие меры и вести диалог с людьми»: «Только он не должен приобретать жёсткие формы, навязывание и последующее неприятие мер, которые предлагаются. Вы все люди опытные, грамотные, и избирательная кампания показывает, что вы умеете вести диалог с людьми, и нужно использовать ваши качества. Когда я говорил о комплексе мер по сбережению людей старшего возраста, с хроническими заболеваниями — всё нужно делать аккуратно. Нельзя уводить эти проблемы на второй и третий план, иначе они с новой силой полыхнут так, что мало не покажется. Аккуратно, но настойчиво нужно продолжать работу в режиме, который складывается в каждой конкретной ситуации».