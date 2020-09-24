Санкт-Петербург, 24 сентября, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении троих мужчин, которые были признаны виновными в дерзком нападении в Петербурге на сотрудников транспортного ОМОНа 4 декабря 2015 года и похищении крупной суммы денег, перевозимой омоновцами.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Вердиктом присяжных заседателей Аркадий Нусимович, Геннадий Левинский и Алексей Геворкян единодушно были признаны виновными и не заслуживающими снисхождения.

При нападении офицер ОМОНа был расстрелян из автоматов и скончался на месте, водитель полицейской машины был тяжело ранен и стал инвалидом. Саму полицейскую машину бандиты сожгли.

Как напомнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, уголовное дело в отношении указанных лиц слушалось повторно, после отмены Верховным судом РФ приговора, вынесенного в 2019 году на основании оправдательного вердикта присяжных.

Нусимович и Левинский приговорены к лишению свободы на 22 года каждый, с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Геворкяну назначено 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Напомним, по данным следствия, сотрудники транспортного ОМОНа осуществляли незаконное инкассирование денежных средств на строительный объект. Об этом узнали преступники и тщательно спланировали налёт.

В результате вооруженного нападения на машину был убит заместитель руководителя транспортного ОМОНа и ранен полицейский-водитель. Находившуюся в салоне УАЗа женщину-бухгалтера бандиты пощадили и не тронули. После захвата денежных средств налётчики приобрели дорогостоящие автомобили: Audi Q7, Chevrolet Tahoe и Toyota Land Cruiser. Чуть более 1 млн рублей было изъято при задержании весной 2016 года.