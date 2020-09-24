Минск, 24 сентября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 24 сентября во Дворце независимости вручил послу КНР в Белоруссии Цуй Цимину орден Почёта и рассказал об особенностях восприятия на Западе состоявшейся 23 сентября церемонии инаугурации. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Хитрый Батька

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Рассказывая о реакции западных правительств на церемонию инаугурации в минском президентском дворце, Лукашенко сообщил китайскому послу: «Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут».

Лукашенко прокомментировал заявления о «тайной инаугурации», отметив: «Ну, по-моему, по законам Белоруссии мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно».

Встреча с Цуй Цимином состоялась в связи с завершением его дипломатической миссии в Белоруссии. Лукашенко сказал ему: «Господин посол, вы скоро будете в Пекине. Я убедительно прошу вас передать председателю Китайской Народной Республики, моему давнему другу самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда, и особенно в последнее время».

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Напомним, Китай и Россия были первыми, кто поздравил Александра Лукашенко с победой в президентской кампании 2020 года. После закрытия избирательных участков 9 августа более полусотни городов Белоруссии охватила волна протестных демонстраций, периодически выпихивающих до сих пор.

Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с первых президентских выборов, состоявшихся в 1994 году. Манифестанты требуют новых честных выборов, прекращения массового террора силовиков и освобождения политзаключённых.