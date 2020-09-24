Москва, 24 сентября, 2020, 13:21 — ИА Регнум. В России величину прожиточного минимума в следующем году предлагается увеличить до 11 653 рублей, заявил 24 сентября замглавы Министерства труда и социальной защиты Андрей Пудов.

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По его словам, прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в 2020 году составит 11 241 рубль.

«При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля», — сказал он.

Напомним, ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что в министерстве труда и социальной защиты России предложили изменить подход к определению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

По словам экспертов, прожиточный минимум в Росcии в 2020 году активно обсуждается на федеральном и региональном уровне. Настала пора пересмотреть и формулу составления прожиточного минимума, это очень актуальная задача на фоне подросшей в России безработицы.

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