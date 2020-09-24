Стокгольм, 24 сентября, 2020, 19:28 — ИА Регнум. 21 сентября в парламент Швеции на рассмотрение был внесен проект бюджета на 2021 год. Правительство, контролируемое «Социал-демократами» и «Зелеными», а также «Центристы» и «Либералы», подготовившие законопроект, уже подверглись резкой критике за то, что прокуратура Швеции не получит дополнительных средств в следующем году, что грозит сокращением штата в будущем. Об этом 23 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Шведский флаг

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«Будучи прокурором, я должна воздержаться от комментариев, но ясно, что ситуация будет тревожной. Мы справимся в следующем году, но все зависит от ситуации с коронавирусом, так как нам пришлось приостановить обучение в рамках наших подготовительных программ, а у нас довольно обширный комплекс этих подготовительных программ», — заявила генеральный прокурор Швеции Петра Лунд.

По ее словам, на следующий год ее ведомство запросило выделить дополнительно 50 миллионов крон (€4,8 млн). Однако этого не произошло.

«В краткосрочной перспективе мы с этой ситуацией справимся, но через пару лет, если мы не получим никакого дополнительного финансирования в 2022 и 2023 годах, нам нужно будет сократить штат, чтобы сбалансировать наш бюджет», — заявила генпрокурор.