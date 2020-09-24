Москва, 24 сентября, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Кремль не выдвигал президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, однако будет хорошо, если ему присудят «Нобелевку». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

«Если Нобелевскую премию мира присудят Путину — прекрасно, если нет — тоже ничего страшного», — сказал Песков.

Он уточнил, что на «Нобелевку» выдвигаются «совершенно разные люди», а также напомнил об определённой процедуре рассмотрения номинантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, писатель Сергей Комков заявил о направлении заявки на номинацию Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира в сентябре 2021 года.