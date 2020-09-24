Санкт-Петербург, 24 сентября, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Петербургская биотехнологическая компания BIOCAD подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске разработанной центром вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе компании.

Пресс-служба компании «Биокад» BIOCAD будет выпускать вакцину Института им. Гамалеи от COVID-19.

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Двухкомпонентную вакцину начнут массово выпускать после того, как она пройдет пострегистрационные клинические исследования,

«Массовый выпуск вакцины позволит ученым завершить третью стадию клинических исследований, к которому было привлечено много добровольцев, и начать поставки препарата в регионы России, а также за рубеж», — уточнил генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

Как уточнили в компании, помимо производства жидкой вакцины в планах партнеров наладить выпуск вакцины лиофилизированной — в виде порошка. Она не требует особых условий хранения при транспортировке, и в этом ее основное преимущество.

«Производство сухой вакцины было временно заморожено, поскольку у Центра нет таких мощностей по лиофильным сушкам, чтобы в серьезных количествах обеспечить страну», — рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Напомним, разработанный в Петербурге препарат «Илсира» для терапии тяжелых осложнений при COVID-19 включен в методические рекомендации Минздрава России для медиков, занятых лечением коронавирусной инфекции.