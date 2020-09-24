Москва, 24 сентября, 2020, 11:51 — ИА Регнум. За сутки в Москве зарегистрировали 1050 случаев заражения коронавирусом, сообщили 24 сентября в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Показатель является максимальным с 23 июня. Днём ранее тестирование выявило 970 случаев заражения.

За последние сутки в Москве от новой инфекции умерли 15 человек, 1304 выздоровели и были выписаны из больниц.

Всего в Москве выявили 280,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 241,6 тыс. пациентов, 5115 случаев завершились летальным исходом.