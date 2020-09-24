Белгород, 24 сентября, 2020, 11:19 — ИА Регнум. 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Белгородской области за минувшие сутки, данные опубликованы 24 сентября федеральным оперативным штабом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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96 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, за последние сутки признаны выздоровевшими и выписаны. Статистика смертности за сутки не изменилась.

В Белгородской области за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 8483 человека, из них выздоровели 7739 человек, скончались 57 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.