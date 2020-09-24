Москва, 24 сентября, 2020, 10:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России тестирование выявило 6595 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы — все новости»

По данным штаба, новые случаи зафиксированы в 84 регионах РФ. Лидером является Москва — 1050 случаев. Далее следуют Петербург — 215, Подмосковье — 205, Ростовская область — 189, Воронежская область — 162, Нижегородская область — 160.

Всего с начала распространения нового вируса в России выявили 1 128 836 случаев заражения. Выздоровели почти 930 тыс. человек.