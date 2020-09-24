Москва, 24 сентября, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Нефть снова умеренно подешевела на торгах 23 сентября, на этот раз финишировав немногим ниже уровня $42 за баррель, который остается эпицентром колебаний котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

lalabell68 Нефтяная вышка

«В моменте Brent превышала отметку $43, но тут же откатилась, что только подтверждает неготовность покупателей возвращаться в игру.

Главной причиной беспокойства на рынке остаются перспективы мирового спроса, которые снова ухудшились на признаках начала полноценной второй волны пандемии.

В этих условиях восстановление добычи в Ливии воспринимается участниками рынка особенно болезненно, ведь увеличение предложения — последнее, что нужно сейчас мировому рынку.

Тем временем отчет минэнерго CША показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 1,6 млн баррелей, тогда как запасы бензина упали на 4 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 3,3 млн баррелей против прогноза роста на 1 млн баррелей.

При этом добыча нефти снизилась на 200 тыс. баррелей в сутки, до 10,7 млн баррелей. Впрочем, позитивная статистика не смогла вдохновить цены на устойчивый рост, поскольку на рынке превалируют осторожные настроения.

24 сентября с утра Brent находится под некоторым давлением, рискуя продолжить падение на ухудшении отношения к риску и дальнейшем укреплении доллара.

В центре внимания сейчас находится поддержка $41,50 за баррель, утрата которой усугубит краткосрочную техническую картину на рынке черного золота», — считает эксперт.

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