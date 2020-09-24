Новосибирск, 24 сентября, 2020, 10:01 — ИА Регнум. Группа «Сибантрацит» начала строительство в Новосибирской области железнодорожной станции «Колыванская» в зоне горных работ и пути протяженностью 25 км, который соединит станцию с инфраструктурой общего пользования РЖД. Как сообщили в компании, реализация инфраструктурного проекта завершится к началу 2021 года, первая отгрузка планируется в первом квартале 2021 года.

Сибантрацит «Сибантрацит» инвестирует в инфраструктурный проект свыше 2,5 млрд рублей

Процессы переработки и погрузки угля будут перемещены непосредственно к участкам добычи. Расстояние от станции «Колыванская» до ближайшего населенного пункта — поселка Линево — составит более 30 км. Антрацит будет грузиться сразу в вагоны в адрес потребителей, без повторных перегрузок на пути следования.

Пропускная способность нового ж/д пути составит 20 млн т, что обеспечит растущие потребности компании в доставке продукции. Реализация нового проекта позволит уменьшить транспортные затраты компании за счет сокращения транспортировки угля с разрезов до инфраструктуры РЖД с 42 км до 25 км и уменьшения использования автотранспорта.

На данный момент подготовлено 90% земляного полотна под укладку рельсошпальной решетки. Построен железнодорожный мост через реку Шипуниха, завершается строительство второго — через реку Бердь.

«Создание новой инфраструктуры — важная составляющая развития компании. Реализация данного проекта, внедрение инновационных технологий, модернизация, повышение эффективности на всех этапах — это та база, которая обеспечивает «Сибантрациту» стабильное долгосрочное развитие», — сказала председатель совета директоров УК «Сибантрацит» Катерина Босов.

Использование локального железнодорожного пути положительно повлияет на экологическую обстановку за счет сокращения количества используемого автотранспорта.