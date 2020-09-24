Москва, 24 сентября, 2020, 09:34 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) с момента присоединения к Москве построено 250 км новых автомобильных дорог, сообщили в Стройкомплексе.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Пробки в Балашихе в направлении Москвы

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В ближайшие 3,5 года на территории Новой Москвы буде построено ещё 250 км магистральных автотрасс. Таким образом, количество автодорог на новых территориях удвоится.

За июль-август в Новой Москве открыто 50 км дорог, которые позволяют сократить время в пути и повысить доступность населения к станциям метро.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2023 года километраж дорог, построенных в районах Новой Москвы с момента присоединения территорий, превысит 450 км.

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