24 сентября президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с губернаторами, победившими на выборах 13 сентября. Напомним, прямые губернаторские выборы прошли в 18 субъектах РФ. Ещё в двух — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — глав регионов определили депутаты местных парламентов из списка кандидатов, предложенных главой государства. По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, избирательные кампании прошли открыто, гласно и в условиях высокой конкуренции. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:02 24.09.2020 Ваша победа — это огромная ответственность — Путин.

14:02 24.09.2020 Работать, на 100% вкалывать, добиваться результатов — ваша работа (Путин).

14:03 24.09.2020 Путин отметил, что выборы прошли на высоком уровне, получен самый широкий спектр кандидатов.

14:03 24.09.2020 С новыми губернаторами люди связывают свои надежды на улучшение жизни в регионах — Путин.

14:04 24.09.2020 Выполнять национальные проекты предстоит в нестандартных, сложных ситуациях — ответил Путин.

14:05 24.09.2020 В каждом регионе необходимо разработать программу комплексных мер по сбережению населения старшего возраста — Путин.

14:06 24.09.2020 Путин признал, что в масках ходить не всегда удобно, но болит-то хуже — напомнил он.

14:06 24.09.2020 Владимир Путин по видеосвязи поздравил глав регионов с избранием.

14:07 24.09.2020 Нужен гибкий подход к расставлению финансовых приоритетов — Путин.

14:08 24.09.2020 Президент России Владимир Путин посоветовал губернатором не забывать улучшать качество жизни граждан.

14:09 24.09.2020 Самое главное, конечно, нужно людей слышать. Если следуют какие-то критические замечания, это не тот случай, когда нужно обижаться, — Путин. Слово передано губернаторам.

14:10 24.09.2020 Президент Республики Татарии признал, что избирательная кампания проходила в непростое время, на фоне эпидемии коронавируса.

14:11 24.09.2020 Президент Республики Татарии заверил, что регион будет своевременно исполнять все национальные проекты.

14:12 24.09.2020 Президент России Владимир Путин назвал президента Татарстана человеком очень опытным. Он также попросил всех глав регионов самым внимательным образом посмотреть на ситуацию с коронавирусом: «Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться».

14:13 24.09.2020 Путин призвал остерегаться жёстких форм навязывания карантинных мероприятий, чтобы не получить потом неприятие их населением.

14:15 24.09.2020 «Нельзя эти проблемы уводить на второй, третий план. Иначе может полыхнуть снова силой, что нам мало не покажется». Такими словами президент России Владимир Путин напутствовал работу новых губернаторов по сдерживанию распространения коронавируса.

14:15 24.09.2020 Доверие жителей регионов избранным губернаторам — это огромная ответственность. Об этом в ходе встречи с избранными российскими губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин. «Цель нашей встречи понятна. Хочу поздравить вас с избранием на высокие должности. Такое доверие — всегда огромная ответственность, вы это хорошо понимаете. Среди вас есть и те, кто руководил регионами, сумел проявить лучшие качества, и те, кто одержал победу на губернаторских выборах впервые. Полагаю, настрой у вас одинаковый — «вкалывать» с полной отдачей, служить людям, России», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин поздравил избранных российских губернаторов

14:16 24.09.2020 Губернатор Ленинградской области оповестил президента о принятии закона о социальных гарантиях.

14:17 24.09.2020 Губернатор Ленинградской области провёл 173 встречи с жителями, говорит, что спокойно относится к критике.

14:17 24.09.2020 Губернатор Ленинградской области отметил острую нехватку врачей.

14:19 24.09.2020 «Эпидемия коронавируса подтолкнула нас на одну очень главную мысль: нет ничего важнее, чем человеческая жизнь», — губернатор Ленинградской области пообещал инвестировать в людей.

14:19 24.09.2020 Путин: действительно Ленинградская область показывает результаты, которыми можно гордиться.

14:20 24.09.2020 Губернатор Севастополя по благодарил президента России Владимира Путина за постоянное и пристальное внимание к региону.

14:21 24.09.2020 В период пандемии главное, как вы правильно сказали, это разговаривать с людьми, признал глава Севастополя.

14:22 24.09.2020 Убеждён что Севастополь, может и должен стать одним из символов современной России — губернатор Севастополя.

14:23 24.09.2020 Президент России Владимир Путин ответил, что в Севастополе, равно как и в других регионах, в курортный период возросла заболеваемость коронавирусом. Ну чтобы ситуация улучшалась, необходимы определённые шаги и меры.

14:24 24.09.2020 Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов заявил, что борьба с коронавирусом ещё не завершена. Читайте также: Борьба с коронавирусом ещё не завершена — Путин

14:24 24.09.2020 Мы в состоянии решить все вопросы, нужно только в контакте с людьми решать наиболее острые проблемы — Путин.

14:25 24.09.2020 Путин: поддержка федерального центра Севастополю будет обеспечена

14:26 24.09.2020 Губернаторы РФ должны относиться внимательно ко всему происходящему в сферах, связанных с соблюдением санитарных рекомендаций и требований. Об этом в ходе встречи с избранными российскими губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин. «Вы человек очень опытный, очень эффективный. Вызовы перед нами серьёзные. Рассчитываю, что вы будете работать с полной отдачей. Я знаю, как вы заинтересованно решаете задачи и с каким эффектом. Хочу попросить всех руководителей регионов РФ самым внимательным образом относиться к тому, что происходит в некоторых сферах. Посмотрите на другие страны — закрывают производства, вводят ограничения. У нас ситуация получше, но только потому, что принимаются меры. Стоит расслабиться — и ситуация поменяется. Не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам, которые вводились весной 2020 года», — сказал Путин, обращаясь к главе Татарии Рустаму Минниханову. Об этом: Путин не хочет возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

14:26 24.09.2020 Губернатор Ростовской области говорит, что постоянный мониторинг проблем и реакция на них были оценены людьми по достоинству.

14:27 24.09.2020 Мы получили прекрасный урожай, хотя ещё в мае были серьезные опасения, селяне вам благодарны — губернатор Ростовской области .

14:28 24.09.2020 Губернатор Ростовской области: на территории региона больше не будет заявительного принципа поддержки ветеранов Великой Отечественной войн.

14:29 24.09.2020 Губернатор Ростовской области: после выборов на работу пришел, как в первый раз, потому что очень много энергии и желания двигаться дальше. Дон всегда служил и будет служить и в экономике, и в защите России.

14:30 24.09.2020 Губернатор Камчатского края признался, что без поручений президента России региону не удалось бы переломить ситуацию с коронавирусом.

14:31 24.09.2020 В этом году 270 семей получит новое жильё, это стало возможным за счёт ускорения федеральной программы — губернатор Камчатского края.

14:31 24.09.2020 В центральную часть России контейнеровоз везёт 204 тонны рыбы — губернатор Камчатского края.

14:32 24.09.2020 Камчатка стала одним из центров притяжения туризма, мы это почувствовали — губернатор Камчатского края. Увы, есть транспортная проблема: стоимость авиабилетов зашкаливает.

14:33 24.09.2020 Избранные губернаторы России должны уделить особое внимание людям из групп риска заражения коронавирусом. Об этом в ходе встречи с избранными губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин. «У нас наступает осенняя пора, когда пора бытовых инфекций занимает особое место в работе. Но не прошла ещё работа, связанная с ковидом, с эпидемией. Нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую. Нужно уделить особое внимание группам риска, разработать в каждом регионе программы комплексных мер по сбережению людей старшего поколения. Я прошу вас настроить систему здравоохранения так, чтобы обеспечить интересы граждан. Нужно с людьми аккуратно и спокойно работать, объясняя необходимость всех мероприятий», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин призвал губернаторов настроить систему здравоохранения

14:33 24.09.2020 К 2025 г. в Камчатском крае планируют создать не менее 10 000 рабочих мест.

14:35 24.09.2020 Нужно наших рыбаков поддержать со сбытом продукции — Путин.

14:36 24.09.2020 Все задачи национальных проектов в российских регионах должны быть выполнены. Об этом в ходе встречи с избранными губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин. «Смысл, ключевые ориентиры и задачи нацпроектов остаются неизменными. Всё должно быть выполнено. Речь, прежде всего, о повышении качества жизни граждан, о здравоохранении, о возможности реализации для каждого человека. Решение задач во многом зависит от работы в регионах. Огромная роль здесь принадлежит вам, вашим управленческим навыкам», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин призвал губернаторов не обижаться на критику

14:38 24.09.2020 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: Работы много, но мы в графике. Все что касается проблем Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, незаконных рубок, проблем восстановления лесов, держу на контроле, решаю вопросы.

14:38 24.09.2020 В Иркутской области особое внимание будет уделено модернизации первичного медицинского звена в условиях эпидемии коронавируса.

14:39 24.09.2020 Ситуация с коронавирусом в Севастополе постепенно будет улучшаться в силу принимаемых санитарных мер. Об этом в ходе встречи с избранными губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин. «Естественно, что в таком курортном городе, как Севастополь, после сезона немножко подрос уровень выявленных случаев коронавируса. Уверен, что в силу принимаемых мер ситуация будет улучшаться. Но нужно предпринять необходимые шаги и меры. В целом, вы знаете, сколько проблем нерешённых предстоит решать, которые копились годами. Программы развития у вас есть, они свёрстаны, некоторые вещи мы сегодня ещё пообсуждаем», — сказал Путин, обращаясь к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву. Об этом: Путин пообещал Севастополю поддержку федеральных властей

14:39 24.09.2020 Строительство и открытие суворовского училища — очень значимое для нас событие, оно вселяет оптимизм — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

14:39 24.09.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что трёхдневное голосование позволило учесть мнение тех, кто зачастую не добирается до избирательных участков. Читайте подробнее: Путин рассказал о плюсах трёхдневного голосования

14:39 24.09.2020 Критика губернаторов со стороны граждан — не повод для обиды, а возможность улучшить работу с людьми. Об этом заявил российский президент Владимир Путин 24 сентября в ходе встречи с избранными главами регионов. «Не тот совсем случай, когда нужно обижаться, а, наоборот, учитывать эту критику, понимать, чувствовать реальные потребности граждан и действовать именно из их запросов», — сказал Путин. Об этом: Путин посоветовал новым губернаторам учитывать критику граждан

14:41 24.09.2020 Любопытное наблюдение высказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по поводу пострадавших от сильнейшего наводнения: те люди, которые получили сертификаты и переехали жить в другие территории, хотели бы вернуться домой.

14:42 24.09.2020 Путин назвал Иркутскую область очень перспективным регионом, в котором необходимо навести порядок в лесной отрасли.

14:42 24.09.2020 Самый внимательным образом Путин поручил отнестись к ликвидации проблемы иркутского Чернобыля — предприятия Усольехимпром.

14:44 24.09.2020 Губернатор Югры говорит о проекте создания центра геномных исследований в Сургуте.

14:48 24.09.2020 Вы человек опытный, вы знаете что надо делать, мы будем помогать — Путин губернатору Югры.

14:48 24.09.2020 Для нас очень важно, чтобы в регионе не сокращались рабочие места и была федеральная поддержка — губернатор Югры поблагодарила Путина за поддержку и возможность работать в его команде.

14:50 24.09.2020 Врио губернатора Архангельской области: мы сейчас активно перезапустили работу по решению проблемы падений инвестиций в основной капитал.

14:51 24.09.2020 Врио губернатора Архангельской области: нам удалось собрать более 30 000 советов местных жителей, которые лягут в основу программы.

14:52 24.09.2020 Нужно, чтобы не получилось так, когда планов громадьё, а результат — минимальный. Путин — губернатору Архангельской области.

14:54 24.09.2020 Губернатор Калужской области: действительно, мы прошли очень непростой период и в экономике, и на рынке труда. Нам в ближайшее время предстоит привить от гриппа 600 000 человек. Людей на эту процедуру никто не загоняет.

14:55 24.09.2020 В 2021 году мы полностью закроем потребность в дошкольных учреждениях для детей до трёх лет — губернатор Калужской области.

14:55 24.09.2020 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал президенту РФ Владимиру Путину о своем законопроекте под рабочим названием «47 гарантий для 47 региона», работу над котором начал во время своей предвыборной кампании. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, фактически этот законопроект заменял предвыборную программу кандидата Дрозденко. Глава государства оценил проделанную главой региона работу и пожелал вновь избранному губернатору успехов. Читайте подробнее: Дрозденко рассказал Путину о социальных гарантиях жителям Ленобласти

14:56 24.09.2020 До 2024 г. Калужская область планирует привлечь более 4 000 000 000 руб. инвестиций.

14:57 24.09.2020 Президент России Владимир Путин на встрече с победившими в сентябре губернаторами заявил, что нельзя выводить проблемы с коронавирусом на второй план. Читайте подробнее: Путин призвал глав регионов не выводить проблемы с COVID-19 на второй план

14:58 24.09.2020 Президент России Владимир Путин обратил внимание всех губернаторов на необходимость решения проблем с безработицей. По его словам до пандемии коронавируса её уровень в России был 4,7 десятых процента, а стал 6,4 десятых процента.

15:00 24.09.2020 Еврейская автономная область в этом избирательном цикле показала очень хороший результат по явке населения — более 70%.

15:01 24.09.2020 В Ростовской области с начала пандемии введён ежесуточный мониторинг вопросов, поступающих от жителей Дона. Каждый человек может получить ответ в течение суток. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 24 сентября сообщил донской губернатор Василий Голубев. Читайте подробнее: В Ростовской области ввели ежесуточный мониторинг вопросов от жителей

15:02 24.09.2020 Еврейская автономная область — перспективный регион, в ближайшее время удастся привлечь инвестиционные проекты. В частности, речь идёт о производстве средств индивидуальной защиты.

15:03 24.09.2020 Севастополь может и должен стать одним из символов современной России и патриотической столицей, об этом заявил 24 сентября в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме ВКС избранный губернатор Михаил Развожаев. Об этом: Путин: Севастополю поддержка федерального центра обеспечена

15:06 24.09.2020 Несмотря на неблагоприятные погодные условия и пандемию, труженики села в Ростовской области собрали богатый урожай зерна. От имени хлеборобов донской губернатор Василий Голубев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку. Читайте также: Ростовский губернатор поблагодарил Путина от имени селян

15:09 24.09.2020 Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов. Цитата из видео. kremlin.ru

15:11 24.09.2020 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев — Владимиру Путину: «Люди, поддерживая губернатора при голосовании, поддерживают дела».

15:12 24.09.2020 Президент РФ Владимир Путин попросил главу Республики Коми Владимира Уйбу выбирать наиболее существенные сектора, которым требуется поддержка правительства или президента. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеовстречи с избранными главами регионов. «Вы упомянули об отработке поручений. Я прошу вас, когда вы обращаетесь в правительство или ко мне с просьбой о поддержке, выбирать наиболее существенные. Я их расписал, понятно, что много нужно сделать и хочется сделать, но там же десятки и десятки миллиардов. Вы всё-таки выбирайте вещи, которые являются приоритетными», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин попросил Уйбу тщательнее выбирать сектор для помощи

15:12 24.09.2020 Он поблагодарил президента за организацию горячего питания детей начальной школы. По словам Кондратьева, это хорошая поддержка и помощь семьям с детьми.

15:13 24.09.2020 В год 75-летия Победы в Ростовской области ввели долговременный уход за ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 24 сентября сообщил донской губернатор Василий Голубев. Читайте также: В Ростовской области ввели долговременный уход за ветеранами войны

15:13 24.09.2020 Путин — Кондратьеву: «Вы немало сделали региону. Надеюсь, и дальше будете работать на благо».

15:16 24.09.2020 Победу всех врио в первом туре считают успехом кадровой политики президента России. Успех кандидатов показывает силу президентской кадровой политики. Тщательно подобраны кандидаты, наиболее способные решать задачи в данном регионе. Подготовка Высшей школы государственного управления, так называемой школы губернаторов, дает кругозор, новые подходы, способность находить принципиально новые решения и готовность к открытому диалогу с гражданами. Президентская кадровая политика показывает свою эффективность — кандидаты подбираются как с учетом личных особенностей, так и с учетом специфики регионов. Уверенные результаты и способность справляться с кризисами показали выпускники программы Высшей школы государственного управления: Михаил Развожаев, Владислав Шапша, Александр Цыбульский, Владимир Солодов, Ростислав Гольдштейн. Все шестеро вошли в десятку лучших по итогам кампании.

15:16 24.09.2020 Путин обратил внимание на организацию горячего питания учащихся младших классов в малокомплектных школах: «Если нет возможности поставить оборудование, нужно привлечь другие структуры, оказать другие меры поддержки этой категории».

15:17 24.09.2020 Трехдневное голосование доказало свою эффективность. Во-первых, это позволило избежать очередей на избирательных участках и способствовало защите наших граждан от коронавирусной инфекции. Во-вторых, трехдневное голосование удобно для россиян, так как каждый человек сам выбирает для себя, в какой из трех дней прийти проголосовать: в пятницу или в выходные. Это позволяет лучше планировать свое время и ответственней отнестись к своему выбору. Трехдневное голосование хорошо сказалось и на явке избирателей: несмотря на то, что всего два месяца назад прошло масштабное общероссийское голосование по принятию поправок к Конституции, в девяти из 18 субъектов РФ, в которых проходили выборы высших должностных лиц субъекта РФ, явка была выше, чем на предыдущих выборах ВДЛ. Явка в ЕАО превысила итоговую явку на выборах главы региона в 2015 году (31,9%) и составилаболее 71%. В Камчатском крае более 37% против 29% в 2015 году. В Иркутской области более 32% против 25% в 2015 году.

15:17 24.09.2020 Особо эксперты отмечают легитимность избирательных кампаний, состоявшихся 13 сентября 2020 г.: Кампания прошла гораздо чище, чем в предыдущий ЕДГ. ЦИК России и общественные наблюдатели фиксируют снижение числа жалоб и обращений по нарушениям по сравнению с прошлыми годами. На конец избирательной кампании и начало голосования 13 сентября в ЦИК России поступило 1050 письменных обращений различных участников избирательного процесса. При этом за аналогичный период на выборах в единый день голосования в 2019 году было зарегистрировано 2200 (в 2,1 раза больше, чем в 2020 году). На горячую линию ЦИК России в указанный период поступило 6800 сообщений. В аналогичные периоды работы в 2019 году поступило 7281 сообщение. Также на данный момент в ЦИК России поступило 29 жалоб (заявления) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий. В 2019 году — 97 жалоб. Большинство рассмотренных жалоб оказалось несостоятельными. На карту сообщений Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» поступило 2227 сообщений. Информационные сообщения — 1966; сообщения о возможных нарушениях — 261, из них: не являются нарушениями в соответствии с законодательством — 141; незначительные нарушения, не повлиявшие на ход голосования и исправленные, — 39; фейки — 69; подтвердившиеся нарушения — 12.

15:18 24.09.2020 «Не подведите тех людей, которые оказали вам поддержку (избирателей — прим. ИА REGNUM)», — завил президент избранным 13 сентября губернаторам.

15:19 24.09.2020 Проект мостового перехода через Обь в районе Сургута приближается к практической фазе. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова 24 сентября на встрече президента России Владимира Путина с губернаторами, победившими на выборах 13 сентября 2020 года. Напомним, этот значимый для России мост возводится по поручению главы государства. Мостовой переход через Обь под Сургутом станет частью федерального транспортного коридора Москва — Тюмень — Сургут — Салехард. Согласно «дорожной карте», строительство моста должно начаться в 2021 году и завершиться в 2024-м. В Югре сроки реализации поручения президента России выдерживаются. Об этом: Строительство моста через Обь в Югре переходит к практической фазе

15:19 24.09.2020 Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц была действительно высокой. Выдвинуто 147 кандидатов, зарегистрировано 89 (в прошлом цикле: 122 выдвинуто и 84 зарегистрировано). Максимум шесть кандидатов, в Архангельской, Калужской областях и городе Севастополе. Минимум — четыре кандидата — в Республике Коми, Пермском крае, Ленинградской и Смоленской областях. По пять кандидатов в оставшихся 11 субъектах. Кандидаты в губернаторы зарегистрированы от 15 политических партий («Единая Россия» (12), ЛДПР (16), Справедливая Россия (15), КПРФ (11), «Патриоты России» (6), КПСС (5), Партия пенсионеров, Партия Роста (3), Казачья партия, Коммунисты России, Гражданская платформа, Зеленая альтернатива (2), Демократическая партия, Партия прогресса, «Родина» (1). Регистрацию прошли больше кандидатов, чем в прошлых аналогичных выборах в этих регионах.

15:21 24.09.2020 От разговора президента Владимира Путина с губернаторами складывается ощущение, что все врио блестяще справились с эпидемией коронавируса у себя на территории, не допустили переполнения больниц и неконтролируемого распространения вируса, имели запас койко-мест и аппаратов ИВЛ в больницах. И люди это почувствовали.

15:21 24.09.2020 Кампания каждого из вновь избранных губернаторов строилась не на старых политтехнологических приемах, а на постоянной открытости, прямом общении с людьми и на решении реальных проблем вверенного субъекта РФ. Все врио постоянно вели диалог в социальных сетях, отвечали на сообщения граждан, вели прямые эфиры в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и инстаграм, активно реагировали на жалобы. Также кампании строились на выездах в муниципалитеты несколько раз в неделю, на встречах во дворах и постоянном живом общении, насколько это позволял карантин.

15:21 24.09.2020 Губернатор Ростовской области Василий Голубев после вступления в должность главы региона пришёл на работу как в первый раз. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 24 сентября. Читайте также: Ростовский губернатор — Путину: «Вы нас всегда бодрите»

15:22 24.09.2020 Каждый из врио сделал знаковые для их территрий вещи: Кобзев в Иркутской области не вылезал из затопленного Тулуна, решал проблему незаконных вырубок леса; Цыбульский в Архангельской области закрыл проект мусорного полигона в Шиесе и всерьез занялся ветхим и аварийными жильем; Шапша продолжил политику открытости к инвесторам в Калужской области; Махонин возродил футбольный клуб «Амкар», решил проблемы обманутых дольщиков и договорился о строительстве третьего моста через Каму. Солодов на Камчатке ввел социальные карты жителя края и подарки для новорожденных.

15:28 24.09.2020 Президент России Владимир Путин напомнил донскому губернатору Василию Голубеву о проблемах, существующих в регионе и требующих пристального внимания. Об этом глава Российского государства сообщил в ходе встречи с новоизбранными губернаторами сегодня, 24 сентября. «Мы с вами говорили и о проблемных вопросах, которые присущи Ростовской области. Проблем много, вы о них знаете. Рассчитываю на то, что вы и те, кто рядом с вами работают, зная об этих вопросах, будете уделять им повышенное внимание с тем, чтобы быстрее эти вопросы закрыть и двигаться дальше», — сказал Путин, обращаясь к Голубеву. Читайте также: Путин — ростовскому губернатору: «Проблем много, вы о них знаете»

15:30 24.09.2020 Власти Краснодарского края рассчитывают, что разработка государственной программы по туризму позволит решить ряд инфраструктурных проблем курортных городов региона. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев 24 сентября в ходе встречи Владимира Путина с новоизбранными главами российских регионов, которая состоялась в режиме ВКС. Подробности в материале: «Ваши советы придают ускорение»: губернатор Кубани поблагодарил Путина

15:39 24.09.2020 Президент России Владимир Путин сегодня, 24 сентября, пообщался с избранными главами регионов в режиме видеоконференции и поздравил их с победой на выборах. Глава Татарии Рустам Минниханов взял слово первым. Вновь избранный руководитель региона поблагодарил президента страны за доверие, поддержку всех проектов и инициатив республики в непростое время пандемии коронавируса. Минниханов заверил главу государства, что республика и дальше будет активно реализовывать все проекты своевременно. Об этом: Путин назвал Минниханова очень опытным и очень эффективным человеком

15:45 24.09.2020 Президент России Владимир Путин призвал губернатора Камчатского края Владимира Солодова решить вопрос с аварийным жильем в регионе. Подробности в материале: Путин призвал главу Камчатки решить вопрос с аварийным жильём

15:55 24.09.2020 Перед губернатором Татарии Рустамом Миннихановым и его командой стоят серьёзные вызовы, но все поставленные задачи решаются с заинтересованностью в конечном результате. Об этом сегодня, 24 сентября, в ходе встречи в режиме видеоконференции с избранными главами субъектов РФ заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин рассчитывает на работу Минниханова «с полной отдачей»

16:26 24.09.2020 Более 400 млрд рублей инвестиций планирует привлечь до 2024 года Калужская область. В рамках 150 проектов по созданию и модернизации производства жители региона дополнительно получат свыше 10 тыс. рабочих мест. Об этом 24 сентября заявил губернатор области Владислав Шапша на встрече в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. В трехлетней перспективе перед Калужской областью просматривается рост экономических показателей. Читайте также: Путин: Калужская область развивается по позитивному сценарию

17:33 24.09.2020 Встреча с избранными главами регионов. Цитата из видео. kremlin.ru.

18:39 24.09.2020 Директор Центра регионального развития Константин Комков назвал встречу президента с новоизбранными губернаторами новым ритуалом в политической истории России.

19:48 24.09.2020 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице в Instagram рассказал о сегодняшнем общении президента России с вновь избранными главами регионов и своем выступлении. https://www.instagram.com/p/CFhQJh-H71x/

20:41 24.09.2020 Восстановление диалога власти и общества назвал ключевой задачей врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее: «Это, наверное, важно» — глава Архангельской области о доверии общества

20:52 24.09.2020 Политолог Алексей Мухин в своем микроблоге оценил встречу Владимира Путина с новыми главами регионов. https://twitter.com/Mukhin_Alexey/status/1309181006067494912

21:21 24.09.2020 Губернатор Ненецкого автономного округа после встречи с президентом заявил, что округ справится с всеми трудностями при поддержке главы государства. [[[quote-0]]] Подробности в материале: НАО справится со всеми трудностями при поддержке президента — губернатор 22:19 24.09.2020 [[[quote-1]]]

22:20 24.09.2020 Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов. Цитата из видео. kremlin.ru.

07:12 Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов. Цитата из видео. kremlin.ru.