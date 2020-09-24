Оттава, 24 сентября, 2020, 06:31 — ИА Регнум. Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией пришла в Канаду, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе обращения к нации.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

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"В четырех наших крупнейших провинциях вторая волна не только что началась, она уже вовсю идет», — заявил он.

По словам Трюдо, вторая волна COVID-19 может оказаться для Канады намного тяжелей первой. При этом он подчеркнул, что жители страны могут помочь остановить распространение инфекции. Для этого, отмечает Трюдо, им необходимо соблюдать дистанцию, носить медицинские маски и привиться от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о скором открытии сухопутной границы с Канадой. По его словам, за открытие границ в первую очередь выступает канадская сторона.