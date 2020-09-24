Сантьяго, 24 сентября, 2020, 05:34 — ИА Регнум. В Чили за минувшие сутки выявили 1372 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 449 903. Также за 23 сентября в стране скончались 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего в Чили с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали 12 345 человек.

В министерстве отметили, что в настоящее время 907 человек находятся в реанимации. Из них 680 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще 121 пациент находится в критическом состоянии.