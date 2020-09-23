Тунис, 24 сентября, 2020, 00:27 — ИА Регнум. В Тунисе за прошедшие сутки выявили 1219 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба тунисского минздрава.

Габриель Мюнтер. Мечеть в Тунисе. 1905

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"В настоящее время 256 пациентов с COVID-19 госпитализировано, из них 72 — в реанимации, еще 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Тунисе достигло 12 479. Также за минувшие сутки на тунисской территории скончались еще десять пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Тунисе жертвами осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 174 человека.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 жителей Туниса призвали соблюдать социальное дистанцирование, носить медицинские маски и тщательно мыть руки.